Бастрыкин поручил вновь возбудить дело о нарушении прав детей из Санкт-Петербурга

Несовершеннолетние были разлучены с матерью.

Как пишет пресс-служба СК России, в телевизионном эфире сообщали о тяжбах жительницы Петербурга, которая была разлучена с детьми восемь лет назад. Несовершеннолетних у бывшей супруги забрал мужчина; об их местоположении до сих пор ничего не известно.

Ранее по данному факту петербургским следствием было возбуждено уголовное дело, которое, однако, позже было отменено по решению прокураты города на Неве.

Накануне стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову вновь возбудить дело и продолжить расследование.

Ранее мы рассказывали, как дети во время игры в Павловске нашли человеческий скелет.

Фото: пресс-служба СК РФ