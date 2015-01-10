Бастрыкин поручил доложить о высказываниях журналиста Красовского об украинских детях

Журналиста отстранили от работы на RT.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о высказываниях журналиста Антона Красовского об украинских детях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В последнем выпуске программы журналиста "Антонимы" писатель Сергей Лукьяненко рассказал, что украинские дети говорили ему о том, что страна "оккупирована москалями". В ответ на это Красовский заявил, что таких детей "топить надо было" и "бросать в реку с бурным течением". Он также сказал, что таких детей стоит "в смерекову хату забивать и жечь".

Заявления Красовского подвергли критике в социальных сетях. Главред RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с журналистом, назвал его слова дикими и омерзительными. Сам Красовский принес извинения в своем Telegram-канале.

Ранее СК назвал основные версии крушения Су-30 в Иркутске.

Фото: Telegram / АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ