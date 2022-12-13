Баскетболиста ЦСКА Шведа госпитализировали после нападения в Москве

Баскетболист получил черепно-мозговую травму.

Защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа госпитализировали после нападения в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

Инцидент произошел вечером 1 мая в одном из московских ресторанов. На выходе из помещения 34-летний баскетболист подвергся нападению, в результате которого получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Также сообщается, что Швед выбыл из строя на неопределенный смог и не сможет принять участие в ближайших матчах ЦСКА в серии за третье место в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Ранее мы сообщали, что футболист сборной Италии попал в серьезное ДТП в Риме.

Видео: Telegram / Baza