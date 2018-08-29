Балетная школа Петербурга объяснилась: расизма не было. У дочери "зенитовца" хромала дисциплина

В заведении отметили, что никто не принуждал родителей переходить на индивидуальное обучение.

Петербургская балетная школа объяснила, что никакого расизма по отношению к дочери волейболиста "Зенита" не было. Один раз сотрудник предложили родителям взять индивидуальное занятие, чтобы нагнать программу, но никто не принуждал переводить девочку на постоянку.

Утром мать четырехлетней балерины Присцилла Камехо заявила о том, что ей пришлось перевести дочь в другую школу из-за недовольства родителей в том, что с их детьми учится темнокожая девочка. Однако, в школе опровергли такие сведения. Директор Татьяна Колюшина заявила, что у малышки страдала дисциплина: она отказывалась выполнять задания педагога и требовала немного больше внимания, чем остальные воспитанницы.

Я действительно попросила взять один дополнительный урок, чтобы ребенок подтянул учебную программу.Ему было бы проще в коллективе. У девочки серьезно хромала дисциплина, она не слушала преподавателя и не выполняла упражнения объясняет специалист

Напомним, что заведение работает с января 2019 года. Дочь пары Камехо записана на занятия с марта. Девочка проучилась в учреждении всего десять дней, а потом родители забрали малышку в другое место.

Фото и видео: Instagram/priscila_camejo