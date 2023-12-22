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Балет "Спящая красавица"
Сегодня, 19:00
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Балет "Спящая красавица"

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Балет покажут 19 марта в Михайловском театре. Начало в 19:00. Для зрителей старше шести лет.

В Михайловском театре зрители смогут насладиться пленительной музыкой Чайковского, блестящим выступлением артистов балета и сказочным сюжетом   Шарля Перро. Хореограф Начо Дуато нашел новые смыслы, эмоциональные оттенки и пластические образы.

Вы погрузитесь в мир фей, волшебства и красоты. В окружении цветущих роз герои будут напоминать птиц и бабочек. Злая волшебница  предстанет в облике роковой красавицы, волю которой исполнят пронырливые тараканы с блестящими спинками. 

Режиссёр —  Начо Дуато. Балет будет длиться почти три часа.

Фото: Михайловский театр (сайт)

Теги: балет, михайловский театр, спящая красавица, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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