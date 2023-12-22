Балет "Лебединое озеро"

9 марта в Концертном зале отеля "Санкт-Петербург" покажут известную балетную постановку "Лебединое озеро" в исполнении Театра русского балета имени Анны Павловой. Начало программы в 19:00. Возрастное ограничение 0+

Театр русского балета имени Анны Павловой – одна из немногих трупп, которая показывает классическую версию балета без интерпретаций режиссера-постановщика.

"Лебединое озеро" – символ русского балета, впервые поставленного в 1877 году в Большом театре. Это красивая история настоящей любви, наполненная множеством препятствий и испытаний.

Зигфрид, молодой принц, в день празднования своего совершеннолетия отправляется на охоту, где встречает прекрасную девушку-лебедя Одетту, которая очаровывает юношу. Однако злой волшебник Ротбарт, заколдовавший принцессу, всеми силами мешает счастью возлюбленных.

Продолжительность – 2 часа 15 минут.

Фото: Pxhere