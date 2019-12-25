Глава США рассказала о планах по сотрудничеству с рядом стран.

Американский президент Джо Байден заявил о намерении США нарастить производство продуктов и удобрений с рядом стран. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на Саммите Америк, проходящего в Лос-Анджелесе. Политик рассказал о планах Вашингтона реализовать программ.

США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили и Мексика - крупнейшие в нашем полушарии экспортеры продовольствия - будут сотрудничать ради наращивания производства продуктов на экспорт, а также удобрений. Джо Байден, президент США

Лидер США отметил, что американская сторона в ближайшие несколько дней презентует общественности несколько инициатив по сотрудничеству с латиноамериканскими странами. В частности, речь идет о взаимодействии с государствами Карибского бассейна, направленное на решение вопроса климатических изменений.

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Фото и видео: Белый дом

