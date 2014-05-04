Байден заявил, что народ США должен "вынести приговор" Трампу на выборах в ноябре

Глава США напомнил о массовых беспорядках в Капитолии.

Американский президент, член Демократической партии Джо Байден считает, что народ страны должен "вынести приговор" бывшему руководителю администрации, члену Республиканской партии Дональда Трампу на ноябрьских выборах главы государства. Политик в записанном видеообращении к нации указал на то, что его оппоненту следует отказать в праве вернуться на высший должностной пост США.

Американский народ должен решить, делает ли нападение на нашу демократию 6 января Дональда Трампа непригодным для работы. Народ должен решить, приемлема ли поддержка Трампом насилия для сохранения власти. Джо Байден, глава США

Джо Байден обвинил политического оппонента в попытке сорвать передачу власти по результатам предыдущих президентских выборов в США. Глава США отметил, что почти четыре года назад его предшественник послал толпу, готовую применять насилие, в Капитолий. Теперь же этому человеку якобы грозит потенциальный приговор уголовного характера из-за той ситуации. По словам президента, народ страны заслуживает ответа в судебных органах в преддверии следующих выборов.

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Фото и видео: Белый дом