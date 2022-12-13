Джон Кирби рассказал о контактах с европейскими лидерами и Вашингтоном.

Американский президент Джо Байден в связи с годовщиной начала проведения Россией специальной военной операцией на Украине поговорит по телефону с лидерами Великобритании, Италии, Франции. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился на регулярном брифинге В Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации США Джон Кирби. Чиновник напомнил СМИ о том, что третьего мира в столицу США приедет с рабочим визитом немецкий канцлер Олаф Шольц.

Президент на следующей неделе поговорит по телефону с рядом наших союзников, в том числе с премьер-министром Соединенного Королевства Сунаком, президентом Франции Макроном, премьер-министром Италии Мелони. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В американской администрации добавили, что могут с гордостью указать общественности на то, что поддержка киевского режима со стороны международных союзников по-прежнемц остается непоколебимой, а существующие альянсы остаются крепкими как никогда.

Белый дом признал, что США не знают, какие летательные аппараты они сбили в последние дни.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance