Байден в начале июня посетит Францию в связи с годовщиной высадки союзников в Нормандии

Карин Жан-Пьер рассказала о графике поездок лидера США.

Президент США Джо Байден посетит Францию в начале июня в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница отметила, что сейчас не может предоставить корреспондентам никаких дополнительных подробностей. Однако спикер отметила, что с точки зрения рабочих поездок политика, касающихся внешней политики, следующая неделя станет чрезвычайно важной для Вашингтона.

Мы, безусловно, будем во Франции по случаю годовщины высадки в Нормандии. Президент с нетерпением ждет того, чтобы побывать во Франции. Первая леди, конечно, тоже поедет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон ранее заявил, что в республику 6 июня приедет украинский лидер Владимир Зеленский. Макрон отметил, что обсудит с Зеленским военную помощь Киеву.

Белый дом счел попыткой запугивания отправку ампул с кровью в штаб-квартиру республиканцев.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television