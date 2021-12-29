Байден: в мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка

В США назвали преимущество автократии над демократией.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что в современном мире между демократиями и автократиями идет настоящая гонка. Такое мнение глава государства высказал во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном национальным комитетом местной Демократической партии.

Президенты России, КНР и других стран действительно верят, что демократии не так уж соответствуют XXI веку, потому что все меняется так быстро, … вы не можете выработать консенсус из-за нехватки времени, а автократии могут просто сделать это. Джо Байден, президент США

Глава США считает, что Вашингтону следует показать этим странам, что демократическое развитие является единственным путем. Байден добавил, что такой ответ он дает каждому мировому лидеру. Он напомнил иностранным коллегам о том, что ставка против американского народа никогда не считалась хорошей.

Байден: США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границы войсками РФ.

Фото: Белый дом

