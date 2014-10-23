Байден усомнился в мирной передаче власти в случае поражения Трампа на выборах

Глава США спрогнозировал ситуацию, которая может произойти после выборов.

Американский президент Джо Байден не уверен в том, что передача власти после ноябрьских выборов главы государства в стране пройдет мирно в том случае, если представитель Республиканской партии Дональд Трамп проиграет кандидату от демократов и действующему вице-президенту США Камале Харрис. Такое мнение иностранный политик, лидер Белого дома выразил в интервью для местной телекомпании CBS.

Если Трамп проиграет, я в этом не уверен. Он имеет в виду именно то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он именно это и имеет в виду: все эти слова о том, что если он проиграет, будет кровавая баня. Джо Байден, президент США

"Речь идет о передачи власти в январе 2025 года, когда в США должна состояться инаугурация нового руководителя. По словам Джо Байдена, общество не воспринимает Трампа всерьез как кандидата, поэтому после его проигрыша может начаться "кровавая баня".

Байден заявил, что у Трампа не должно быть иммунитета от судебного преследования.

Фото и видео: YouTube / CBS News