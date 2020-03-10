Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия

Глава США оценил нападение на Пола Пелоси в его доме.

Американский президент Джо Байден сравнил нападение на мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси со штурмом Капитолия. Глава государства на мероприятии в штате Филадельфия, организованного Демократической партией страны, обвинил оппонентов своей администрации в пропаганде таких инициатив, которые пагубно сказываются на обществе и "не слишком сбалансированных" гражданах. Политик отметил, что может судить о произошедшем исключительно из новостей в СМИ, поэтому не может ручаться за точность данных.

Этот парень использовал те же кричалки... которые были в ходу 6 января во время атаки на Капитолий. Я это не придумываю, это было в новостях. Я не могу это гарантировать. Я могу сказать, о чем сообщалось. Он кричал: "Где Нэнси? Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома уточнил, что не понимает, с чего некоторые американцы взяли, что одна партия может говорить об украденных выборах и том, что пандемия коронавирусной инфекции является большой аферой. Джо Байден назвал такую позицию "ворохом лжи", который портил американский политический климат. Он призвал оппонентов из Республиканской партии остановиться.

Напомним, что муж Нэнси - Пол Пелоси в результате нападения получил трещину черепа и серьезные травмы обеих рук. Мужчину прооперировали, сейчас пациент идет на поправку. Злоумышленника задержали правоохранительные органы. Он также сейчас госпитализирован. Сама спикер Палаты представителей не пострадала, так как в момент атаки находилась в Вашингтоне.

Байден: упоминание Путиным ядерного оружия идет вразрез с обещанием не применять его.

Фото и видео: YouTube / NBC News