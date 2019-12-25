Байден признал, что победа республиканцев на выборах в США могла бы сократить помощь Киеву

Президент США думает, что демократы сохранят свое преимущество в Сенате.

Американский президент, представители Демократической партии Джо Байден встревожен перспективами дальнейшего оказания Вашингтоном военной помощи киевскому в случае победы республиканцев на предстоящих в США в ноябре промежуточных выборах. Политик подтвердил этот факт во время краткой беседы с журналистами, которую он совершил в рамках рабочей поездки в город Питтсбург штата Пенсильвания.

Я обеспокоен. Джо Байден, президент США

Глава государства добавил, что оптимистично настроен в отношении итогов выборов в американский Конгресс. Корреспонденты задали высокопоставленному гостю вопрос о том, удастся ли его однопартийцам сохранить контроль над Сенатом. Джо Байден ответил, что так считает. Также у политика спросили о том, готова ли действующая администрация Белого дома сотрудничать с представителями Ресубликанской партии, если их оппоненты победят. Байден уточнил, что "всегда умел это делать".

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Фото и видео: YouTube / The Union Herald