Глава США случайно заявил, что ФРГ может атаковать Киев.

Американский президент Джо Байден перепутал страну, которая может "вторгнуться" на Украину. Курьезный момент произошел во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с немецким канцлером Олафом Шольцем. Политик из Сша запутался в вопросе того, кто же именно должен атаковать Киев - Германия или Россия.

Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда "Северного потока — 2" не станет, мы положим ему конец. Джо Байден, президент США

В последние месяцы Запад и СМИ все чаще стали обвинять Россию в подготовке военного вторжения" на Украину. Кремль и МИД РФ неоднократно опровергали эти слухи. Дмитрий Песков добавил, что Москва не планирует ни на кого нападать, а перемещения войск внутри своей территории не должно волновать другие страны, так РФ делает это на своей суверенной территории.

Байден: "Северный поток 2" не будет работать в случае нападения РФ на Украину.

Фото и видео: Белый дом

