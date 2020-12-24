Президент США выступил после промежуточных выборов в конгресс.

Президент США Джо Байден "переименовал" Херсон в Фаллуджу. Об этом сообщает "РИА Новости".

Во время выступления после промежуточных выборов в конгресс американский лидер допустил оговорку и дал городу Херсон другое название. Байден упомянул иракский город Эль-Фаллуджа, который стал центром конфликта в декабре 2004 года во время вторжения США в Ирак.

Вы должны задать вопрос, действительно ли, насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают российские войска из Эль-Фаллуджи или нет... И я имею в виду из Херсона, города Херсон. Джо Байден, президент США

Ранее Байден назвал смешными разговоры о об импичменте.

Видео: Telegram / РИА Новости