В США рассказали, что компании могли завысить стоимость товаров и услуг для американцев.

Байден объявил о борьбе с иностранными монополистами, поднявшими цены на 1000% в пандемию. Такое заявление глава государства сделал во время ежегодного послания местным законодателям из Палаты представителей и Сената конгресса США. Он представил публике документ "О положении страны". По словам политика, Вашингтон начнет принимать жесткие меры против иностранных компаний, которые получили рекордные прибыли несмотря на эпидемиологические ограничения во время распространения ковида. Эти предприятия якобы завышали стоимость товаров и услуг для потребителей.

Лидер страны оценил снижение расходов граждан США. По его мнению, это говорит об усилении конкуренции" в стране. Байден напомнил американцам о том, что капитализм без конкуренции нельзя назвать капитализмом.

Это эксплуатация, и она приводит к росту цен. Когда корпорациям не приходится конкурировать, их прибыли растут, ваши цены повышаются, а малые предприятия, семейные фермерские хозяйства и владельцы ранчо разоряются. Джо Байден, президент США

Чиновник добавил, что его администрация будет преследовать преступников, которые украли миллиарды долларов из помощи, предназначенной для малого бизнеса, а также граждан США.

Байден в Конгрессе по ошибке назвал украинцев иранцами.

Фото и видео: Белый дом