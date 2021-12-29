Байден: США посчитают вторжением на Украину любое пересечение ее границы войсками РФ

США готовы ответить России даже на невоенные методы воздействия на Киев.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что Вашингтон посчитает вторжением на Украину любое пересечение ее государственной границы войсками России. Такое заявление политик сделал во время брифинга в Белом доме. В ответ на такое поведение Москвы США будут готовы ввести экономические санкции.

Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму. Джо Байден, президент США

Байден заметил, что реакция Запада будет жесткой и скоординированной вместе с союзниками. Этот вариант развития событий глава государства изложил во время общения с российским коллегой. Также ответ США последует на невоенные методы РФ против Киева, так как сейчас вторжение рассматривается не как единственный сценарий развития ситуации.

На Украине заявили о "тайной договоренности" Путина и Байдена.

Фото и видео: Белый дом

