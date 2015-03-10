Азамат Мусагалиев о кастинге в юбилейный сезон "Музыкальной интуиции": "Мы ищем лучших из худших!"

С 22 по 24 ноября в Петербурге пройдет кастинг в новый юбилейный сезон "Музыкальной интуиции" ТНТ по этому поводу мы поговорили с бессменным ведущим шоу Азаматом Мусагалиевым.

Шоу "Музыкальная интуиция" выходит на ТНТ уже 5 лет, однако до сих пор вызывает вау-эффект у аудитории. В чём секрет этих эмоций, как проекту удается сохранять драйв и энергетику?

Думаю, секрет в успешной формуле развлекательного шоу: интригующая игра, классная музыка, любимые звёзды и красавчик-ведущий!

За 4 сезона и десятки выпусков проекта – научились ли вы с первого взгляда определять талантливого вокалиста от "караоке-певцов"?

Часто у нас в шоу не только с первого взгляда, но и после подсказок и даже ближе к финалу непонятно, умеет петь участник или нет. Мы всё делаем для того, чтобы гостям в студии и зрителям у экранов было максимально интересно до последнего, кто всё-таки настоящий певец. Так что даже я не всегда понимаю, кто есть кто.

Со дня на день в России и Беларуси стартуют кастинги нового сезона проекта. Понятно, что от вокалистов на них будут ждать талантливого исполнения, а чем могут удивить "лжецы"?

Поиск непоющих участников – самая трудная задача. Не каждый готов на миллионную аудиторию мазать мимо нот. А нам в шоу нужны лучшие из худших. И Россия, и Беларусь полны талантов, а уметь притворяться певцом и хорошо выступать на сцене – настоящий дар. Таких героев мы и ищем на кастингах.

Какого вайба ожидаете от участников кастинга в нашем городе – Санкт-Петербурге? Вызывает ли наш город у вас особые музыкальные ассоциации?

Это будет уже не первый кастинг "Музыкальной интуиции" в Петербурге, и мы традиционно ждём ярких участников. В Питере особая атмосфера, и к нам приходят уникальные люди. Например, в прошлый раз мы впервые увидели профессионального пианиста, который совершенно не умеет петь. К сожалению, в съёмке он участие не принимал – внезапная простуда испортила все планы. Планируем и сейчас найти интересных персонажей, которые станут украшением юбилейного сезона.

Чиновники, доставщики еды, фитнес-тренеры, свадебные ведущие – на вашем шоу люди самых разных профессий оказывались отличными вокалистами. А были истории и образы, которые удивили вас сильнее всего?

У нас, кажется, были представители всех профессий: маляры, учителя, астрологи, певица из тюрьмы и даже рентгенолог, который просвечивал Ольгу Бузову. А одна из девушек была в образе Екатерины II! Мне ещё запомнился джокер (участник, который появляется в конце программы) в образе Джокера из комиксов. И в финале он пел с Домиником Джокером. Если вы ещё это не видели, срочно посмотрите. А если видели, срочно пересмотрите в ожидании нового сезона.

Какой совет вы дадите людям, которые категорически не умеют петь, но очень любят это делать?

Совет один: срочно отправлять заявку на кастинг! Снять себя на видео, заполнить анкету и ждать приглашения. Не стесняться, выступать уверенно и, конечно, получать удовольствие от процесса.

А как вы относитесь к буму "липсингов" в том же ТикТоке или ВкВидео. Там ведь тоже люди, не особо поющие, могут почувствовать себя суперзвездами. Не обесценивает ли это в целом труд певцов и артистов?

Это отличная тренировка перед приходом в наше шоу. Особенно актуально для раунда

"Силуэт", в котором участник под фонограмму поёт за ширмой.

Ожидать ли появления на шоу величайшей группы всех времен – "Купание обезьяны в теплой воде" (вашего музыкального проекта в жанре СКА)? Возможен ли коллаб МИ с одним из ваших музыкальных проектов? Говоря проще: запоёт ли в новом сезоне шоу Азамат Мусагалиев?

Смотрите новый сезон и сами всё увидите.

Фото: ТНТ