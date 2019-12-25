Axios: сенатор США предложил ввести санкции против РФ при "вторжении на Украину"

В Вашингтоне рассказали о возможных санкциях против президента РФ и министров.

Axios: сенатор США Менендес предложил ввести санкции против РФ при "вторжении на Украину". Информация размещена на официальном сайте американского Конгресса. Поправку в оборонный бюджет на финансовый год, который начался с 1 октября 2021 года, предложил рассмотреть председатель местного комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Он является демократом от штата Нью-Джерси. Политик уверен, что необходимо предусмотреть дополнительные меры в случае продолжения враждебных действий Москвы в отношении Киева.

Новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство РФ будет осуществлять военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины. текст поправки

Президент США должен будет каждые 15 дней оценивать внешнеполитическую ситуацию и указывать подчиненным на то, имеет ли место "значительная эскалация военных действий" по сравнению с периодом до 1 ноября. Если ответ будет положительный, то за 30 дней Вашингтон введет новые антироссийские санкции. Ограничения предлагается предусмотреть для высшего государственного руководства, включая президента, министров и военнослужащих. Санкции могут затронуть глав Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, оператора "Северный поток - 2".

Песков назвал идею конгрессменов США о непризнании выборов в России неприемлемой.

Фото: Pixabay.com

