Авторы Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 показали новые наборы в свежем трейлере

Третий сезон проектов вышел 12 апреля.

Разработчики компьютерных игр Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 выпустили в социальных сетях свежий трейлер, посвящённый новым наборам с Оперативниками и схемами оружия в третьем сезоне проекта. Многие фанаты франшиз остались недовольны тем, что им придется два раза платить за различные скины из прошлых версий игр. В Интернете распространились ролики, на которых в качестве примера приведены сравнения. Они доказывают, что разработчики использовали старые ассеты, при этом внеся в них минимум изменений. Третий сезон Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone 2 стартовал в мире с 12 апреля. А до 26 числа в мультиплеер Modern Warfare II пользователям можно играть бесплатно.

Фото и видео: YouTube / Call of Duty