Он считает, что скоро должны появиться новые доказательства утечки коронавируса из лаборатории.

Автор научной статьи о происхождении коронавируса, создатель компании по генной терапии Youthereum Genetics Юрий Дейгин рассказал "Известиям", что допускает раскрытия в скором времени фактов, которые подтверждают утечку коронавируса из лаборатории.

Он отметил, что в группу DRASTIC входят 25 исследователей происхождения коронавируса, включая его и специалистов из Китая, США, Италии, и некоторых других стран. Причем некоторые участники своих имен не раскрыли до сих пор. По его словам, в группу входят 5-6 человек, работающих в научных организациях, остальные – программисты и специалисты, которые обладают хорошим логическим мышлением.

Дейгин считает, что скоро с большей долей вероятности появится более убедительное доказательство лабораторной утечки коронавируса. По его словам, может быть обнаружена копия базы данных, которую Уханьский институт вирусологии удалил.

Может, мы найдем фрагменты SARS-CoV-2 в датасетах исходных данных секвенирования, которые были опубликованы до начала пандемии, и покажем: да вот же он!, — допустил он.

Исследователь отметил, что это может стать свидетельством того, в Ухане лаборатория работала над предшественником SARS-CoV-2.

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