Мама-блогер из Петербурга оценила ситуацию с детскими площадками в городе

Автор блога "Подслушано на площадке" Любовь Румянцева побывала на сотне площадок и посвятила этой теме свой блог. Любовь воспитывает двух детей и рассказывает горожанам о детских пространствах, оценивая их по критериям.

Все началось с того, что петербурженка хотела найти в Интернете путеводитель по площадкам Петербурга, чтобы гулять со своим первым ребенком, но к удивлению женщины никто его не составил. Тогда она решила стать первооткрывателем.

В беседе с Piter.tv мама и блогер отметила, что пока Петербург в плане площадок сильно проигрывает Москве, но потихоньку начинает исправляться. По ее мнению, даже европейские города не вкладывают столько средств в их обустройство, сколько российская столица. В Петербурге за последние годы происходят позитивные изменения, но не во всех районах. Площадки появляются, но неравномерно.

Жалуются [мамы], как ни странно, на Центральный район, а при этом в каком-нибудь Калининском районе, обычном спальном районе, очень много классных детских площадок и появляются новые. Некоторые очень оригинальные.

В качестве примера женщина привела площадку на Учительской улице, 19/1. Она сделана в виде большого самолета с трапами, эвакуационными выходами.

Еще один пример интересной площадки — пространство на улице Веденеева, 8. Горки выполнены в виде карандашей.

В своем блоге петербурженка оценивают каждую площадку по 10-балльной шкале. Она учитывает визуальное состояние оборудования, его разнообразие, оригинальность дизайна, материал. Блогер отметила, что если что-то не так, есть действенный механизм — портал "Санкт-Петербург", где можно оставить жалобу. Так, например, некоторые мамы просят заменить старый песок на площадке на новый.

Большое интервью с Любовью Румянцевой выйдет на Piter.tv в ближайшее время!

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Видео и фото: Piter.tv