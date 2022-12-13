Автомобилистов Петербурга просят быть внимательнее на дорогах из-за сильного снегопада

Водителям лучше отказаться от опасных маневров, соблюдать скоростной режим, а также дистанцию.

Во вторник, 3 января, сотрудники Госавтоинспекции Петербурга просят автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за сильного снегопада. Похолодание и снег в городи принес циклон Magdalene. Об этом рассказали в телеграм-канале УГИБДД ГУ МВД России по Петербурге и области.

Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия. На дорогах могут образоваться заторы из-за погодных условий. Водителям лучше отказаться от опасных маневров, соблюдать скоростной режим, а также дистанцию. Тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается более чем в три раза.

Ранее гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. Кен Блок — один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

Фото: Piter.tv



