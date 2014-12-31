Автоматы, пистолеты и ружья изъяты силовиками из двух подпольных оружейных мастерских в Черкесске

В полиции задержали нескольких участников противоправной деятельности в регионе Карачаево-Черкессии.

Автоматы, пистолеты и ружья изъяты российскими силовыми структурами из двух подпольных оружейных мастерских, расположенных на территории Черкесска. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы правоохранительных органов через социальные сети. Согласно данным от полиции, один из нелегальных "токарных цехов" находился в квартире по месту проживания 29-летнего мужчины, а еще один - в гараже, принадлежащем его ровеснику. Установлено, что к изготовлению и незаконному обороту оружия дополнительно были причастны также их подельники – двое местных жителей 1987 и 1994 годов рождения.

Изъяли четыре автомата, 10 пистолетов, карабин, охотничье ружьё, свыше тысячи патронов, запасные части к оружию и инструменты. пресс-служба МВД РФ

Большая часть из оружейного арсенала была переделана из гражданского в боевое. В отношении злоумышленников ведутся уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ. Сейчас трое фигурантов расследования остаются под домашним арестом, еще одному выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Мошенник официально арендовал пункт выдачи заказов, чтобы украсть из него товаров на 60 млн.

Фото и видео: МВД Медиа