Автоэксперты поддержали повышение штрафов за неправильную парковку

Эксперты считают, что повышение штрафа за неправильную парковку транспорта поможет власти бороться с нарушителями.

В Петербурге депутат ЗакСа Денис Четырбок предложил увеличить штрафы за неправильную стоянку автотранспорта в 4 раза. Об этом Piter.tv сообщал ранее: В Петербурге штрафы за неправильную стоянку увеличат в 4 раза. Автоэксперты прокомментировали новую инициативу депутатов ЗакСа.

Автоюрист Андрей Сычев считает, что федеральная инициатива о повышении штрафа с 500 рублей до 2000 рублей за неправильную парковку вполне приемлема и объяснима.

Я скажу только одно, что с нашими людьми и с правонарушениями совершаемыми людьми можно бороться только при помощи увеличения размеров штрафов. Вон как в Европе. За малейшую оплошность, сразу прилетает огромный штраф, поэтому там в этом отношении полный порядок. Андрей Сычев

Представитель сообщества "Автоправо" Сергей Голюк также прокомментировал свое мнение для Piter.tv насчет возможного нововведения.

Без неотвратимости наказания пользы не будет. Проедьтесь в центр в рабочее время - каждый второй стоит 2 и 3 рядом. И никто их не привлекает. Вот когда будет неотвратимость наказания - тогда и 500 рублевый штраф будет пугать. Сейчас штраф по Питеру 3000 за большинство нарушений правил парковки - неотвратимости нет. Вот и бардак. Сергей Голюк

Согласно инициативе парламентариев, штраф за нарушение стоянки повысят с 500 до 2000 рублей. Санкции за остановку на пешеходном переходе или остановках транспорта увеличат с 1000 до 3000 рублей. Стоит отметить, что если владелец автомобиля является жителем Петербурга или Москвы, то штраф вырастет до 4000 рублей.