Автоэксперт Хайцэер предупредил о росте цен на автомобили из‑за новшеств в экспорте из Китая

Цены на бюджетные машины могут вырасти примерно на 4–5%.

С 1 января 2027 года Китай изменит процедуру экспорта новых автомобилей. Это однозначно скажется на ценах, сообщил 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр.

Он отметил, что крупные китайские представительства будут работать на российском рынке по-прежнему благодаря развитой дилерской сети. В первом полугодии 2026 года в России на автомобили китайских марок приходилось более 40% новых легковых машин. Цены на бюджетные автомобили могут вырасти примерно на 4–5%.

В первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались у нас в прежней жизни и до сих пор достаточно востребованы. Поклонникам „прежних" брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше. Ян Хайцеэр, автоэксперт

По словам собеседника издания, нововведение отразится на поставках востребованных в России марок, в том числе из немецкой тройки (BMW, Mercedes-Benz, Audi) и японских (Toyota, Mazda), которые производятся в Китае на совместных предприятиях.

Ранее мы сообщали, что самой угоняемой маркой в России за девять месяцев 2026 года оказался китайский бренд Exeed.

Фото: Piter.TV