Авария на Казакова оставила человека в больнице и повредила машины

Все произошло у дома 12.

В четверг, 11 декабря, около 16:20 на проспекте Маршала Казакова произошло вытекание горячей воды на поверхность. По данным АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", причиной стал дефект на трубе диаметром 800 миллиметров.

Оперативные службы предприятия приступили к отключению тепломагистрали и локализации аварийного участка. По предварочной оценке, устранение повреждения может занять до суток, однако специалисты намерены выполнить работы в более сжатые сроки.

В зоне разлива пострадал один человек. Его доставили в больницу. Кроме того, повреждения получили четыре припаркованных автомобиля, оказавшиеся в зоне горячего фонтана.

В компании сообщили, что участок тепломагистрали, где возник дефект, включён в план реконструкции, реализация которого намечена на 2026 год.

Фото: Piter.TV