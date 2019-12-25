Асфальт на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц заменили за 6,39 млн рублей

Рабочие ремонтировали участок площадью 1 500 квадратных метров.

В Петербурге завершился ремонт покрытия на пересечении Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Ремонтные работы обошлись в 6, 39 млн рублей, передает Смольный.

Рабочие заменили асфальт на проезжей части и тротуарах на участке площадью 1 500 квадратных метров. Помимо этого был отремонтирован бордюрный камень, заменено пешеходное ограждение и нанесена разметка.

Ранее мы писали, что в Петербурге перенесли слушания по сносу дома Басевича из-за проверки Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv