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Асфальт на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц заменили за 6,39 млн рублей
Сегодня, 12:41
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Асфальт на перекрестке Большой Пушкарской и Съезжинской улиц заменили за 6,39 млн рублей

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Рабочие ремонтировали участок площадью 1 500 квадратных метров.

В Петербурге завершился ремонт покрытия на пересечении Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Ремонтные работы обошлись в 6, 39 млн рублей, передает Смольный.

Рабочие заменили асфальт на проезжей части и тротуарах на участке площадью 1 500 квадратных метров. Помимо этого был отремонтирован бордюрный камень, заменено пешеходное ограждение и нанесена разметка. 

Ранее мы писали, что в Петербурге перенесли слушания по сносу дома Басевича из-за проверки Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv

Теги: дорожные работы, петербург, ремонт дороги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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