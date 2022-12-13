Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом

По его словам, турецкая сторона должна прекратить поддержку терроризма.

Президент Сирии Башар Асад назвал условия для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Асада, встреча двух лидеров может произойти только после вывода турецких войск из республики. Он также заявил, что турецкая сторона должна прекратить поддержку терроризма и вернуться к ситуации, которая была до начала войны с Сирией.

Кроме этого – какова ценность такой встречи и зачем ее устраивать, если она не приведет к окончательным результатам для войны в Сирии? Башар Асад, президент Сирии

Ранее Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии.

Видео: Telegram / РИА Новости