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Асад назвал условия для встречи с Эрдоганом

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По его словам, турецкая сторона должна прекратить поддержку терроризма.

Президент Сирии Башар Асад назвал условия для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

По словам Асада, встреча двух лидеров может произойти только после вывода турецких войск из республики. Он также заявил, что турецкая сторона должна прекратить поддержку терроризма и вернуться к ситуации, которая была до начала войны с Сирией.

Кроме этого – какова ценность такой встречи и зачем ее устраивать, если она не приведет к окончательным результатам для войны в Сирии?

Башар Асад, президент Сирии

Ранее Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: башар асад, встреча, президент сирии, президент турции, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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