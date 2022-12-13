Глава Сирии рассказал о своей позиции по четырем территориям.

Официальный Дамаск признает новые государственные границы России с присоединившимися по итогам всенародных референдумов территориями: Донецкой и Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Соответствующее заявление во время интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал президент республики Башар Асад. Политик напомнил о том, что эти регионы Дамаск признал еще до того, как они присоединились к составу РФ. Он рассказал, что их независимость от Киева была ясна для Сирии с самого начала, поэтому колебаний в позиции не будет, Сирия занимает решительную и четкую позицию по вопросу не только из-за дружбы с Москвой, но и основываясь на исторических фактах.

Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это исторически российские территории. Башар Асад, президент Сирии

Башар Асад объяснил прессе, что эти территории были переданы Украине "около 100 лет назад во времена Владимира Ленина". Однако на них живут российские граждане и 2факты на местах свидетельствуют" о том, что речь идет о российской земле.

Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости