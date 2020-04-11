Артисты Михайловского театра записали видео о том, как "выступают" на самоизоляции

В ролике артисты не только исполняют свои партии, но и занимаются домашними делами.

В субботу, 11 апреля, артисты Михайловского театра сняли для своих поклонников шуточный ролик о том, как они выступают на самоизоляции. Результатом поделились на официальной странице театра в социальной сети Instagram.

В ролике мастера не только исполняют свои партии, но и занимаются своими обычными домашними делами: отдыхают на диване, убирают в квартире и играют в приставку. Автором идеи стал Иван Васильев, премьер балета Михайловского театра, а своими голосами зрителей порадовали Мария Литке, Дмитрий Головнин, Федор Атаскевич, Александр Кузнецов, Александр Шахов и Олеся Петрова.

В комментарии к видеозаписи участники съемок отметили, что очень соскучились по своим фанатам, любителям театра, и ждут возможности вернуться на работу.

Ранее мы писали о том, что сбор труппы БДТ впервые в истории театра прошел в онлайн-формате.

Видео: Instagram @Mikhailovskytheatre