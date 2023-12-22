Судьей Приморского районного суда назначен Артем Васильков

Здание суда расположено по адресу улица Савушкина, дом 83.

Артем Васильков возглавил Приморский районный суд Петербурга, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

"Поздравляем с назначением! Здоровья, успехов и сил! Поздравляем с назначением! Здоровья, успехов и сил!", — поздравили господина Василькова в пресс-службе.

Указ о назначении от 10.05.2024 № 324 подписал президент РФ. На 12 февраля 2024 года (последние данные официального сайта суда) в Приморском суде работали 10 судей по уголовным делам и 15 судей по гражданским делам. Здание суда расположено по адресу улица Савушкина, дом 83.

Фото: Piter.TV