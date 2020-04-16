Артем Дзюба и Роман Широков помогли с доставкой продуктов и лекарств ветеранам футбола и их вдовам

В акции приняли участие бывшие и действующие футболисты РПЛ.

Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ - прим.) совместно с Союзом ветеранов футбола запустил программу помощи пожилым ветеранам футбола и их вдовам. Информация появилась на официальном сайте организации.

Данную программу поддержали бывшие и действующие игроки клубов Российской премьер-лиги, в том числе форвард "Зенита" Артем Дзюба и экс-полузащитник сине-бело-голубых Роман Широков.

В рамках программы футболисты организовывали покупку и адресную доставку продовольственных наборов и лекарств. Сейчас помощь оказывается более чем по 50 адресам, список растет с каждым днем.

Представители ОПСФ выразили огромную благодарность всем игрокам, которые приняли участие в благотворительной программе.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая.

Ранее мы писали о том, кто из российских спортсменов помогает пенсионерам, несмотря на эпидемию коронавируса.

Видео: YouTube / Zenit Football Club