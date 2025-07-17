Аршавин уволил психолога академии "Зенита" со смехом и шутками

Аршавин в шутку сообщил психологу академии об увольнении.

Бывший сотрудник "Зенита" рассказала о нестандартном разговоре с футболистом. По ее словам, он в легкой форме уведомил ее о непродлении контракта. Ирина Рюхина, ранее работавшая психологом в академии петербургского "Зенита", поделилась подробностями беседы с Андреем Аршавиным, в ходе которой ей сообщили об уходе из клуба.

По словам специалиста, на одной из встреч заместитель председателя правления поинтересовался, сколько времени она уже трудится в структуре. Затем Аршавин уведомил собеседницу, что текущий год станет для нее последним, так как контракт продлевать не планируют. При этом, как отметила Рюхина, футболист произнес эту фразу со смехом, пишет Sport24.

Фото: fc-zenit.ru