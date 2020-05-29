Аршавин поделился воспоминаниями об игре за "Арсенал"

В составе "канониров" он провел 145 матчей и забил 31 гол.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал об этапе карьеры в составе лондонского "Арсенала".

В раздевалке "Арсенала" меня удивило то, что игроки команды за час до матчей брали мячи и начинали их набивать. Они играли друг с другом минут 30-40. За это время они так уставали, что не нужно было разминаться. Я бы хотел пробыть там дольше и играть ярче. Андрей Аршавин, экс-футболист

Также Аршавин заявил, что своим покером в игре против "Ливерпуля" в апреле 2009 года он "оставил зарубку в истории клуба". По его мнению, он бы мог заиграть лучше, если бы раньше уехал в Лондон.

Напомним, Андрей Аршавин играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 год. В составе "канониров" он провел 145 матчей и забил 31 гол во всех турнирах.

Ранее мы писали, что гол Андрея Аршавина в ворота "Барселоны" выбрали одним из лучших моментов в истории "Арсенала".

Видео: YouTube / Arsenal