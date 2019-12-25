Военные отреагировали на запуск ракет со стороны Ливана.

Армия Израиля подтвердила нанесение ударов ВВС по целям в Ливане в ответ на запуск ракет. В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что атаковали военные цели на юге соседнего государства. Эти действия стали реакцией еврейской страны на запуск с территории арабского государства трех боеголовок.

Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по пусковым площадкам и объектам инфраструктуры, использовавшимся для террора в Ливане. Была поражена дополнительная цель в районе, откуда в прошлом запускались ракеты. пресс-служба ЦАХАЛ

По мнению израильских военных, руководство Ливана несет ответственность за всю деятельность, происходящую на территории своего государства. Израиль предостерег соседей от новых попыток нанести ущерб Иерусалиму.

Напомним, что накануне артиллерия Израиля трижды атаковала цели, расположенные на государственной границе с Ливаном. Так военные ответили на действия противника по запуску ракет. Одна из них смогла пересечь границу. Данный ракетный обстрел со стороны Ливана стал вторым после приведения к присяге нового правительства в еврейском государстве (церемония состоялась 13 июля). Первый обстрел из Ливана был зафиксирован 20 июля.

Ливан и Израиль обстреляли друг друга ракетами.

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