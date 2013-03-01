Археологи нашли ранее неизвестный древний город

Поселение существовало около 4 тыс. лет назад.

В южном Ираке российские археологи исследовали строения Телле Дехайла и обнаружили ранее неизвестное и более древнее поселение. Есть предположения, что это поселение существовало с середины II до I тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

"Мы смогли изучить мощность и структуру отложений культурного слоя города под Теллем Дехайла и получить новые данные о времени существования города - судя по находкам, эти места были обитаемы вплоть до раннего железного века, а не только в старовавилонский период, как это представлялось ранее", - отметил ведущий научный сотрудник отдела теории и методики Института археологии РАН Шахмардан Амиров.

Археологи нашли также древний порт. Там останавливались морские и речные суда. Кроме того, нашли исследователи и фрагменты дворцово-храмовой стены.

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