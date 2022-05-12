Арестович угрожает уголовными делами "Азову" из-за угроз в свой адрес

Советник Зеленского получает письма с угрозами от жен солдат нацбата.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович угрожает возбуждением уголовных дел бойцам национального батальона "Азов" и их супругам из-за угроз, которые поступают в адрес чиновника. Эксперт призвал задуматься злоумышленников о том, к чему могут привести их действия. Он надеется, что эти люди "придут в себя".

Моей жене и мне лично идут угрозы от лиц, представляющихся родственниками бойцов "Азова". Говорят, что меня, жену и моих детей убьют. Обвиняют, что мы списываем "Азов". Алексей Арестович, украинский чиновник

Гость эфира подчеркнул, что письма ему подписаны именами жен солдат местного нацбатальона, окруженных на территории металлургического предприятия в мариуполе. По мнению Алексей Арестовича, бойцам украинской армии не стоит советовать своим подругам ему угрожать, так как это является преступлением на Украине. Он отметил, что женщин могут посадить за призывы к насилию в отношении представителя власти.

Арестович рассказал о панике в украинской армии.

"Азов" - запрещенная на территории РФ экстремистская, террористическая, радикальная и неонацистская организация.

Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE