Арестович: Украина за сутки-двое может уничтожить все российские цели

Он подчеркнул, что было бы хорошо "умножать на два" поставки Запада.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о поставляемом от США вооружении. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По словам Арестовича, поставок военной помощи от Запада пока не хватает Киеву, но она есть. Он подчеркнул, что было бы хорошо "умножать на два" эти поставки. Советник отметил, что сейчас Украина может выпустить одновременно 168 ракет, которые "приговорят к смерти" 100 целей.

Таких российских целей от Харькова до Херсона – 200 штук наберется. А 168 ракет против 200 целей – это единовременное уничтожение всего за сутки-двое всех целей, всего, что они туда натаскали. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил, что окружение ВС РФ сорвалось из-за неправильных действий ВСУ.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов