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Арестован подозреваемый в краже более 3 млн рублей при ремонте дороги в Волхове
Сегодня, 13:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Арестован подозреваемый в краже более 3 млн рублей при ремонте дороги в Волхове

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Суд отправил подозреваемого под арест до 27 ноября.

Красногвардейский районный суд отправил под стражу предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в период с апреля по август 2020 года гендиректор ООО "ДСК "Аврора" с компаньонами занимался ремонтом автодороги по Волховскому проспекту. Сначала они увеличили стоимость контракта, а при укладке асфальта снизили объем работ. Так удалось похитить из бюджета Волхова не менее 3 млн 138,5 тысяч рублей.

Суд отправил подозреваемого под арест до 27 ноября, несмотря на то, что за него были готовы внести залог в размере 5 миллионов рублей.

В Петербурге суд оправдал бывшего следователя, которого обвиняли в краже наркотиков.

Фото: Piter.tv

Теги: волхов, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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