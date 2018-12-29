Арбитражный суд признал банкротом УК "Единство": накануне прошло первое собрание кредиторов компании 

В конце декабря в стенах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти прошло очередное заседание по делу банкротящегося УК "Единство" из Выборга. 26 декабря судьи заслушали отчет арбитражного управляющего Олега Елисоветского с результатом анализа финансового состояния предприятия.

Их также познакомили с итогами первого собрания кредиторов "Единства", которое состоялось накануне - 25 декабря 2018 года. Изучив документацию, Арбитражный суд пришел к решению - признать "Единство" банкротом и ввести конкурсное производство в отношение должника сроком на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначить на 26 июня 2019 года.

Если говорить простым языком, то управляющая компания "Единство" перешла из стадии наблюдения и подготовки банкротства к непосредственно банкротству - бизнес признали несостоятельным. Основанием для такого решения стали требования трех кредиторов фирмы на сумму в 7 400 000 рублей. Серьезный аргумент, учитывая, что у "Единства" была выявлена дебиторская задолженность в 8 000 000 рублей при отсутствии имущества, достаточного для погашения задолженности.

Свою роль сыграла и отчетность конкурсного управляющего. На судебном заседании арбитражный управляющий представил дополнительные документы: отчет временного управляющего, бумаги по финансовому анализу состояния должника, а также протокол первого собрания кредиторов "Единства".

В официальном решении суда упоминается так же факт не передачи документации должника временному управляющему, который вызвал серьезные подозрения у правоохранительных органов и СМИ. Он был воспринят как нежелание сотрудничать с судом и исполнять предусмотренные законом процедуры.

Напомним, что серьезный кризис у УК "Единство" начался в пору, когда компанией руководил бизнесмен Николай Болдырев. Однако за неделю до первого судебного заседания по банкротству он покинул пост генерального директора и владельца проблемной фирмы. Сейчас Николай Болдырев возглавляет УК "Единство плюс" - к слову, она расположена по тому же адресу, что и прошлый, неудачный бизнес-проект выборгского предпринимателя.

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