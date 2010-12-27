Арбитраж отказал в обжаловании решения ФАС частной ритуальной компании Петербурга

Весной антимонопольное ведомство признало незаконными два договора, заключенные между ритуальной компанией и ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы".

Частная ритуальная компания пыталась оспорить решение ФАС о нарушении законодательства в петербургском морге, но ей было отказано в требовании. Об этом 3 августа сообщает "Фонтанка".

ООО "Р.И.П." пыталось отменить решение петербургского управления ФАС от 5 марта 2018 года. Весной антимонопольное ведомство признало незаконными два договора, заключенные между ритуальной компанией и ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". Согласно документам, "Р.И.П." и БСМЭ вместе оказывали ритуальные услуги родственникам умерших, чьи тела попадали в морг крематория на Шафировском проспекте. Компания и организация условились совместно проводить экспертизы трупов. Второй договор позволял ООО "Р.И.П." предоставлять БСМЭ помещение крематория в безвозмездное пользование.

Заключение обоих договоров стало возможным благодаря комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка ГУП "Ритуальные услуги". ГУП сдало в аренду компании "Р.И.П." морг, это позволило ей заключить с БСМЭ такие договоры.

Решение антимонопольного ведомства не понравилось ни одной из сторон. Кроме ООО "Р.И.П.", решение обжаловали БСМЭ, ГУП "Ритуальные услуги" и предприниматель Вадим Усов.

Фото: pixabay.com