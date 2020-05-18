Ансамбль "Русь" имени Михаила Фирсова выступит с программой "Русь Владимирская"

Каждый номер программы – это отражение национального характера, духа, любви, мудрости и красоты русского народа. И, конечно, юмор, как неотъемлемый спутник жизни во все время. Почти полвека ансамбль «Русь» в песнях и танцах вдохновенно рассказывает о красоте и величии русского народа.

В воскресенье, 22 мая, Государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь" имени Михаила Фирсова выступит в концертном зале у Финляндского (Арсенальная наб.,13/1).

Знаменитый коллектив из Владимира представит программу "Русь Владимирская" созданную по мотивам народных праздников Руси, песен и танцев разных областей Росси, построенной на сочетании русского фольклора с элементами современных ритмов, с яркими сценическими зарисовками, музыкальными и хореографическими композициями, красочными декорациями и костюмами.

На концертах прославленного коллектива зрители самых разных регионов России от Калининграда до Дальнего Востока открывают для себя богатство традиций русской народной культуры талантливо переведённые на язык современного искусства, расширяют свои представления о народной культуре. За свою многолетнюю историю ансамбль "Русь" добился народного признания и завоевал сердца ценителей народного искусства не только на Родине, но и далеко за её пределами. Концерты коллектива проходили во многих странах мира: Австрии, Германии, Греции, Голландии, Швейцарии, Италии, Франции, Ливане, Зимбабве, Болгарии, Чехии, Словакии, Финляндии, Словении, Сербии, Македонии, Корейской Народной Демократической Республике.

Художественный руководитель - заслуженный артист России Николай Литвинов

Балетмейстер-постановщик - заслуженный артист России Александр Ледовской

Начало в 19.00.

Фото: организатор