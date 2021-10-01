Ансамбль "Маримба" выступит с программой "СССР vs Hollywood"

Особенностью этого концерта является то, что зрители сами смогут проголосовать и выбрать победителя.

В пятницу, 20 мая, во дворце князей "Белосельских-Белозерских" ансамбль мелодических ударных инструментов "Маримба" представит программу "СССР vs Hollywood".

Программа "СССР vs Hollywood" включает в себя шедевры американского и советского кинематографа. Зрители услышат музыку из кинофильмов: "Звёздные войны", "Пираты Карибского моря", "Миссия невыполнима", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Неуловимые мстители" и многие другие. Особенностью этого концерта является то, что зрители сами смогут проголосовать и выбрать победителя.

Начало в 19:00.

Фото: организатор