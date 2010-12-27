Стало известно, кто станет главой будущего Министерства семьи в России

Изменений в кабинете министров и создания нового ведомства стоит ждать после 7 мая.

В России появится Министерство семьи. Одна из вероятных кандидатур на пост главы ведомства — уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом сообщают "Народные новости".

О возможном назначении Анны Юрьевны стало известно еще осенью 2017 года. Правда, тогда говорилось о создании Министерства по делам детей в связи со стартом с 2018 года Десятилетия Детства. Кто станет новым федеральным детским омбудсменом, пока неизвестно.

Наиболее вероятно, что этот пост займет одна из трех женщин — уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, ответственный секретарь в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова или президент благотворительного фонда волонтеры в помощь детям-сиротам Елена Альшанская.

Чем будет заниматься Министерство семьи до конца не ясно. Не исключено, что ведомство поглотит Институт уполномоченных по правам ребенка и разделит его функции с Институтом уполномоченных по правам человека.

Фото: страница Анны Кузнецовой "ВКонтакте"