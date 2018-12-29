Анатолий Белый рассказал об актуальности эпистолярных романов в наши дни

Актер театра и кино рассказал Piter.TV о переписке современных людей и платонической любви в письмах.

Российский актер театра и кино Анатолий Белый ответил на вопрос об актуальности эпистолярных романов в наши дни. По мнению артиста, сегодня мало кто может себе позволить такую роскошь, как длинные и долгие переписки. Другое дело формат СМС. Короткие сообщения стали основным видом общения у современных людей.

У нас вся жизнь проносится. Поэтому длинные письма в эпистолярном жанре — это роскошь для современного человека. Мало кто имеет возможность это себе позволить. Другое дело формат СМС позволяет. По-моему, в Норвегии и Финляндии несколько лет назад вышел смс-роман. Поэтому переписка никуда не денется. Но она очень изменилась. И, конечно, такой платонической любви в письмах в наши дни невозможно. Анатолий Белый

Напомним, 25 января в Петербурге состоялась премьера спектакля "1926". В центре сюжета — переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также фрагменты из поэмы "Крысолов". В главных ролях Анатолий Белый и Елизавета Боярская.

Видео: Piter.TV