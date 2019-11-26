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Аналитики выяснили, где в России можно купить самую дорогую и самую дешёвую шаурму

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За год она подорожала на 1 рубль.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что российские аналитики выяснили, где можно купить самую дорогую и самую дешёвую шаурму. Об этом сообщает РБК.

Как оказалось, самая дорогая шаурма на Сахалине. Она обойдется 236 рублей. При этом самая недорогая в Чувашии и Курганской области. Там её продают за 100 рублей. 

Отмечается, что по России средняя цена шаурмы в 2019 году —143 рубля. В текущем году она подорожала на 1 рубль.

Также эксперты выяснили, что это блюдо называют шавермой не только в Петербурге. Как оказалось, название "шаверма" используют 15% заведений в 33 регионах России.

Ранеее мы сообщали о том, что диетолог назвала продукты, зараженные сальмонеллезом.



 

Теги: новости росии, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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