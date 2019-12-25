Аналитики допустили падение курса доллара на 20% из-за разработки вакцин от COVID-19

В других странах экономики могут восстанавливаться быстрее, чем в США.

Аналитики компании Citigroup допустили падение курса доллара на 20% из-за разработки вакцин от COVID-19. Об этом говорится в распространённом докладе фирмы, часть которого опубликовало издание Bloomberg.

Специалисты отмечают, что распространение вакцин в конечном счёте будет означать курс на укрепление мировой экономики. Это, в свою очередь, позволит инвесторам меньше внимания уделять валютам, которые считаются стабильными в период кризиса. Аналитики отмечают, что подобные процессы наблюдались на финансовых рынках с начала до середины 2000-х годов.

Это будет означать, что имеются все признаки рынка с тенденцией к снижению для доллара. цитата из доклада Citigroup

Подчёркивается, что в других странах экономики могут восстанавливаться быстрее, чем в США. Что, считают аналитики, может привести к повышенному интересу инвесторов к международным площадкам, при этом их активность на американских уменьшится.

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