Ребекка Коффлер рассказала, что на восстановление запасов США потребуются годы.

Американской военной разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News рассказала офицер в отставке Ребекка Коффлер. Она отметила, что министерство по обороне переживает кризис в вопросе собственных запасов вооружения и боеприпасов из-за того, что продолжает оказывать помощь Вооруженным силам Украины. Таким образом эксперт прокомментировала сообщения и беспокойства о том, что Пентагон опустошает свои резервы.

Сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало Javelin, у нас мало Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 миллиметра. Ребекка Коффлер, экс-офицер разведки США

Специалист напомнила о том, что американская армия имеет свои потребности в боеприпасах для обучения и поддержания компетентности военнослужащих. Ребекка Коффлер объяснила, что потребуются годы на восполнение запасов страны, которые позаолят обеспечивать военнослужащих необходимыми средствами. На восстановление арсенала ПТРК Stinger потребуется до 18 лет, для Javelin - до 8 лет. Она подчеркнула, что стыдится того, что власти в Пентагоне решили сконцентрировать все силы на одном конфликте, но при этом потеряли общую картину национальной безопасности.

Бывшая сотрудница разведки США Коффлер призвала Байдена не разжигать конфликт на Украине.

Фото и видео: FOX News